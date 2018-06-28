155-килограммовая модель поразила фотосессией

32-летняя Тесс Холлидей попала на обложку журнала о здоровье Self. При этом девушка снялась топлес.

Эту рыжеволосую американку с очень пышными формами называют самой крупной моделью plus-size в мире. Девушка вовсе не стесняется своих экстраординарных размеров, а напротив, гордится ими и с удовольствием демонстрирует в своем Instagram. Там у нее, к слову, более 1,5 миллиона подписчиков.

Публикация от SELF Magazine (@selfmagazine) 26 Июн 2018 в 7:01 PDT

Обложку журнала с собственной персоной Тесс Холлидей, позирующая на фото топлес и облаченная в колготки и летящую ткань, тоже опубликовала в своем микроблоге. "Абсолютный сюрреализм – видеть полное тело на обложке журнала о здоровье! Спасибо, Self, за то, что меняете мир вместе со мной!" - написала девушка к своему фото.

Публикация от SELF Magazine (@selfmagazine) 26 Июн 2018 в 7:47 PDT

В свою очередь редакция издания, анонсируя выход номера с Холлидей, призвала читателей думать дважды, прежде чем судить о здоровье человека по его внешнему виду. Отметим, кроме того что 155-килограммовая красотка – успешная модель, она еще писательница и активистка бодипозитива.

Публикация от SELF Magazine (@selfmagazine) 26 Июн 2018 в 10:35 PDT

Что касается личной жизни, у Тесс с этим все в порядке. В 20 лет девушка родила сына Райли. В 2012 году модель познакомилась с Ником Холлидеем и в 2015-м сменила свою фамилию на его (ее девичья фамилия – Манстер).