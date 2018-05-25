Самая сексуальная бабушка показала голую грудь

Мать четверых детей, 47-летняя Джина Стюарт разместила на своей страничке в Instagram фото топлес. У австралийки, признанной "самой горячей бабушкой в мире", более 74 тысяч подписчиков.

Несмотря на то, что у эффектной блондинки уже есть внук, она не считает, что пора прятать свою фигуру от окружающих. Джина стала финалисткой конкурса "Мисс Maxim 2018" в Австралии и активно ведет странички в социальных сетях, где делится новыми снимками.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1) 18 Май 2018 в 8:14 PDT

На сей раз Стюарт на радость поклонникам оголила свою грудь. При этом она призналась, что ее бюст – силиконовый, а сделала она его около десяти лет назад.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1) 14 Май 2018 в 9:08 PDT

Ранее Джина поделилась секретом красоты и молодости. По словам "самой сексуальной бабушки в мире", для этого нужно правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Единственное послабление, которое позволяет себе женщина, – это шоколад.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1) 24 Апр 2018 в 8:16 PDT

Кроме того, Стюарт заявила, что никогда не вставляла филлеры и не злоупотребляла ботоксом. Джина воспитывает двоих сыновей и двух дочек, младшей девочке всего четыре года.