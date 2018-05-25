Самая сексуальная бабушка показала голую грудь
Несмотря на то, что у эффектной блондинки уже есть внук, она не считает, что пора прятать свою фигуру от окружающих. Джина стала финалисткой конкурса "Мисс Maxim 2018" в Австралии и активно ведет странички в социальных сетях, где делится новыми снимками.
На сей раз Стюарт на радость поклонникам оголила свою грудь. При этом она призналась, что ее бюст – силиконовый, а сделала она его около десяти лет назад.
Ранее Джина поделилась секретом красоты и молодости. По словам "самой сексуальной бабушки в мире", для этого нужно правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Единственное послабление, которое позволяет себе женщина, – это шоколад.
Кроме того, Стюарт заявила, что никогда не вставляла филлеры и не злоупотребляла ботоксом. Джина воспитывает двоих сыновей и двух дочек, младшей девочке всего четыре года.
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