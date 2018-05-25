Главные события Москвы с 25 по 31 мая 2018 года
25 мая, пятница
В "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT" выступит группа "Серьга". Некогда экс-басист легендарной "Бригады С" Сергей Галанин создал свой собственный проект, которому сопутствовал успех – коллектив занял прочное место среди корифеев отечественного рока. Хиты "Спокойной ночи", "А что нам надо", "Страна чудес" по праву считаются классикой жанра. У поклонников есть отличный шанс услышать любимые песни живьем.
В "Известия Холле" выступит группа Alai Oli. Публику ждут яркие и наполненные жизнью запилы, любимые хиты, а также совсем свежие песни. Буквально на днях вышел красочный 45-минутный фильм "Алиса" режиссера Виталия Акимова, где задает тон вокалистка коллектива Ольга Маркес. Уже сейчас его можно посмотреть в сети и проникнуться атмосферой.
26 мая, суббота
В Гостином Дворе состоится Шестнадцатый благотворительный Венский Бал. 2018 год объявлен в России Годом русского балета – ему и будет посвящен Шестнадцатый Венский Бал. Вместо традиционного оперного гала-концерта гости увидят балет-гала с участием звезд мирового балета – Евгении Образцовой (Большой театр), Кристины Шапран и Тимура Аскерова (Мариинский театр), Натальи Сомовой, Георги Смилевски и Дмитрия Соболевского (театр имени Станиславского и Немировича-Данченко). По традиции, бал откроют 120 пар дебютантов: незамужних девушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет. После знаменитой фразы "Alles Walzer" – "Вальсируют все!" к танцующим дебютантам присоединятся и гости. Они до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили, – танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и румбы под сопровождение симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" и одного из лучших танцевальных оркестров России"Данс-лэнд". Венский Бал является благотворительным, в этом году средства будут направлены в фонд Илзе Лиепы "Культура – детям".
С 26 мая по 25 августа в музее-усадьбе Кусково пройдет очередной летний музыкальный фестиваль "Органные вечера в Кусково". Художественный руководитель и организатор проекта – известная органистка Елена Привалова-Эпштейн. В афише 2018 года – ведущие российские органисты, звезды оперной сцены, солисты-инструменталисты и ансамбли старинной музыки. Зрители услышат шедевры европейской и русской классики, оригинальные программы этнической и средневековой музыки, джазовые обработки и произведения современных композиторов. Откроет фестиваль один из лучших коллективов-исполнителей музыки эпохи барокко – капелла "Золотой век" под руководством Александра Листратова, в чьем арсенале старинные музыкальные инструменты. Прозвучат произведения И. С. Баха, А. Вивальди и их современников.
В арт-пространстве NOL состоится благотворительный фестиваль поэзии "#вЖЫвую", посвященный выходу книги лучших стихотворений проекта "Живые поэты". На мероприятии выступят поэты Леха Никонов и Дмитрий Воденников, Яшка Казанова и Андрей Орловский, композитор Миша Мищенко, музыканты Саша Гагарин ("Сансара"), Алексей Румянцев ("Пионерлагерь Пыльная Радуга") и Вадик Королев (OQJAV), авторы и друзья проекта из Санкт-Петербурга, Воронежа, Минска, Самары и Днепропетровска. Часть выручки с фестиваля организаторы направят тяжелобольным детям – подопечным благотворительного фонда "Линия жизни".
С 26 по 28 мая на сцене Концертного зала "Королевский" будет блистать Международный EuroradioFolk Festival (EFF), который проводится с 1980 года и является вторым по значимости музыкальным событием в Европе после песенного конкурса "Евровидение". Принимающей стороной фестиваля станет радиостанция "Орфей", входящая в состав Европейского вещательного союза (ЕВС).
В Центре фотографии имени братьев Люмьер в рамках Международного фестиваля актуальной фотографии и фотокниги PHOTOBOOKFEST 2018 вниманию гостей представляется проект "NOOR. Иди и смотри" – первая в России выставка фотоагентства NOOR, отражающая проблемы последнего десятилетия в фотографиях, мультимедиа проектах и журналистских материалах ведущих мировых фотожурналистов. NOOR позволяет фотографам сохранять свою независимость; выбирать темы для съемок; вести долгосрочные проекты, на которые не решаются печатные издания; а также рассказывать об историях, которым не хватает фотосвидетельств. В рамках выставки также состоится образовательная программа с участием членов агентства NOOR и специалистов по фотографии из Нидерландов.
В Парке киноприключений "Мастер Панин" покажут трюковое шоу от объединения каскадеров "Мастер" – "Искусство невозможного". Зрителей будут ждать яркие и захватывающие номера на автомобилях в стиле "Безумного Макса", высотная акробатика, сумасшедший фристайл на горящих мотоциклах и даже каскадерская свадьба – эти и многие другие трюки высшего пилотажа войдут в программу. Специальными гостями шоу станут звезды отечественного кино: Владимир Епифанцев, Иван Охлобыстин, Гоша Куценко и другие. Имя главного звездного гостя держится в секрете — известно лишь, что это актер первой величины.
В "Крокус Сити Холле" пройдет Церемония награждения Премии телеканала RU.TV, которой в этом году исполняется 8 лет. По ковровой дорожке пройдут появляются светские львы и звезды. Музыканты готовят покажут сногсшибательные наряды, эффектные музыкальные и танцевальные номера.
В клубе "16 Тонн" певица Мара со своим коллективом представит песни с нового альбома-манифеста "Русская Звезда". Свежий материал призывает к преображению, объединению, тотальному подъему и мощному движению вперед. Жанрово – это настоящий шквалистый риффовый рок, жесткий и бескомпромиссный. Увидеть, как изменилось творчество артистки за последние годы, можно будет увидеть лично.
27 мая, воскресенье
В "Школе современной пьесы" состоятся финальные показы драмы "Русское варенье". Это ироничная история о современной русской интеллигентной семье, застрявшей на своей даче, потеряв счет времени. Крыша протекает, пустые дверные проемы, шаткие и скрипучие ступени лестниц, рассохшаяся мебель в старых и пыльных чехлах. Дом рушится, а с ним и судьбы домочадцев. К чему же все приведет?
В Светлановском зале Московского Международного Дома музыки пройдет концерт армянского скрипача-виртуоза из Испании Ара Маликяна в рамках мирового тура "Невероятное путешествие скрипки". Будут исполнены классические мировые шедевры Вивальди, Моцарта, Паганини и других великих композиторов, роковые композиции Led Zeppelin, Джимми Хендрикса и Дэвида Боуи в оригинальной интерпретации, а также собственные произведения. Это будет разрыв шаблонов, отсутствие границ и рамок, живые эмоции, юмор в сочетании с уникальной техникой игры на скрипке – равнодушными не останутся даже искушенные зрители.
В Adrenaline Stadium состоится дискотека для подростков #kidsparty "ЛИМОНАД с Катей Адушкиной!". Катя Адушкина – популярный позитивный видеоблогер, участница одной из самых известных танцевальных команд России. Будут песни и зажигательные хореографические номера. Ожидается и много интересных гостей, лазерно-световое шоу, конкурсы и розыгрыши призов и многое другое.
28 мая, вторник
В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Дракула", который попробует показать известную легенду с другой стороны. Герои мечутся в замкнутом пространстве – будь то поросший мхом замок графа-вампира или лондонский салон, где собирается высшая знать. Их ведет желание запретного, стремление раскрыть тайны будущего и познать бессмертие, персонажи находятся в плену страстей. И только Влад Дракула ищет покоя. Кто же он, страдалец или кровожадный убийца?
В СК "Олимпийский" выступит супергруппа The Hollywood Vampires, в которую входят Джонни Депп, Элис Купер и гитарист Aerosmith Джо Перри. “Это что-то, чего я никогда не делал, – признается Джо Перри, – Я много джемил с другими коллективами, но это все это и рядом не стоит с этой группой”. “Я подхожу к актерской работе также, как и к музыке, – говорит Джонни Депп, – Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка – самый быстрый путь к эмоциям”. “Мы готовим новый альбом. Это будет новая пластинка, на которой не будет кавер-версий. Только оригинальные вещи”, – говорит Элис Купер.
30 мая, среда
В 75 павильоне ВДНХ стартует фестиваль анимации и детских развлечений "Мультимир", где соберутся крупнейшие российские и зарубежные анимационные студии, которые подарят юным гостям встречу с любимыми персонажами, пригласят их в сказочные миры на своих площадках. Здесь можно будет встретиться с героями мультфильмов "Маша и Медведь", "Фиксики", "Ми-Ми-Мишки", "Белка и Стрелка. Озорная семейка", "Смешарики", "Лунтик", "Летающие звери", "Три котенка", "Защитники", "Робокар Полли", "Клуб Винкс", "Королевская академия" и многими другими. Также ждут юных гостей легендарные персонажи студии "Союзмультфильм" – жители "Простоквашино", Чебурашка и Крокодил Гена, Винни Пух, волк и заяц из "Ну погоди!". Зарубежная анимация будет представлена на стендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl. Гостей ждет масштабная развлекательная программа: Мульт-Квест, парад анимационных персонажей, грандиозный ежедневный концерт, игры, конкурсы, мастер-классы.
В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Теперь ты снова Бог" по одноименной пьесе шведского драматурга Андерса Дууса. Сюжет развивается вокруг абсолютно разных на первый взгляд подростков, которые случайно сталкиваются в пустом школьном коридоре. Он – хулиган, она – отличница. Его выгнали с урока по мировой религии за то, что он сказал, что считает себя лучше Бога, а она ушла сама, когда не получила ответ на вопрос о том, почему Бог существует. Оказывается, что основные вопросы в жизни не меняются со временем. И самым главным в спектакле оказывается вопрос не веры, а одиночества, которое так остро чувствует каждый подросток.
В СК "Олимпийский" отметит свое 50-летие культовая группа Deep Purple. Музыканты сыграют все лучшие хиты, а также новые песни двадцатого студийного альбома "inFinite", который и стал поводом для мирового турне. Организаторы отмечают, Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри – нестареющие рокеры продолжают путешествовать по всему миру с волной хард-рока, заряжая бешенной энергетикой и драйвом всех своих поклонников. Каждый концерт группы – это виртуозное музыкальное исполнение, наполненное импровизациями и неожиданными ходами, нестареющие хиты и уникальное шоу.
31 мая, четверг
В Вегас Сити Холле покажут известную рок-оперу "Юнона" и "Авось" композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского, премьера которой состоялась в 1981 году в СССР . Вокальные номера были поставлены известной певицей Жанной Рождественской. Эту постановку увидели зрители Франции, США, Канады, Германии и многих других зарубежных стран, которые оценили ее по достоинству. Таким образом "Юнона" и "Авось" является одной из наиболее популярных и востребованных рок-опер в России и за рубежом.
В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Аэлита". Это балет про космос и путешествие на Марс, в котором есть полеты в космической ракете, гонки на мотоциклах, революция и огромная неземная любовь. Футуристический и романтический балет Кирилла Симонова по роману Алексея Тостого "Аэлита" на музыку Глиэра, безусловно, придется по нраву зрителям.
В Государственном Кремлевском Дворце Симфонический оркестр "Русская Филармония" выступит с одной из своих лучших программ "Золотые хиты рока". Зрителей ждет сочетание полноценного симфонического звучания и харизматичного рок-вокала шведов Магнуса Баклунда и Йохана Бодинга, а также итальянского певца Симоне Романато. Будут исполнены хиты Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe. По мнению создателей проекта, симфонический оркестр обогащает палитру рока: ведь у такого звука иная фактура, и рок-музыка приобретает совершенно новое звучание, новые возможности, новую экспрессию.
В "Известия Холле" большим сольным концертом отметит свой День Рождения Владимир Кузьмин. Многогранная деятельность артиста, написавшего первую песню в шесть лет, в роли композитора, поэта, певца, мультиинструменталиста за сорок лет на профессиональной сцене позволила выпустить несколько десятков альбомов и обрести множество преданных поклонников. Хиты "Пять минут от дома твоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы", "Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезы льет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка! " любимы и почитаемы публикой.
В "Крокус Сити Холле" выступит молодая новозеландская певица Lorde – двукратная обладательница Grammy, а так же нескольких десятков знаковых премий и номинаций. Критики отмечают, что артистке удалось изменить ландшафт популярной музыки, оставаясь в стороне от стереотипных продюсерских уловок. Публика приняла певицу очень тепло. 714 миллионов просмотров одного только клипа на песню "Royals" на Ютуб о чем-то да говорит.
В клубе "16 тонн" выступит Дельфин. Не так давно артист выпустил новый альбом, с мощным и злым звучанием. В новых песнях содержится отражение духа времени и некоторое раздражение. Мощь сменила грусть и подавленность, которая была присуща композициям последних лет.
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