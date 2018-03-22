Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье

Ксения Собчак поделилась с поклонниками покупкой наряда на вечеринку. Телеведущая продемонстрировала отдала предпочтение актуальной в овсе времена классике – итальянскому бренду Valentino.

Несмотря на сумасшедшую занятость, связанную с построением политической карьеры, Ксения не забывает о светских выходах. Знаменитость похвасталась на своей страничке в Instagram элегантным платьем, в котором отправится на вечеринку.

"Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей!!!", – подписала фото Собчак. Для мероприятия звезда выбрала приталенное платье черного цвета с вертикальными серыми полосками и V-образным вырезом вот Valentino. По данным Lady.mail.ru, оно стоит более 258 тысяч рублей.

Поклонники оценили строгий, но в то же время элегантный образ ведущей: "Крутая!", "Красивая", "Платье — улет!", "Утонченная красавица Ксения", "Стильно, да и просто красиво", – прокомментировали наряд Собчак пользователи Сети.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 22 Мар 2018 в 3:27 PDT

Отметим, в последнее время стиль телеведущей сильно изменился. Во время президентской гонки, являясь кандидатом на пост главы государства, Ксения часто выходила в свет в элегантных платьях и не боялась сочетать спортивный и классический стили.

Напомним, ранее появились слухи о том, что Собчак беременна. Это произошло после эмоциональной вспышки, которую недавно позволила себе гламурная блондинка. Это случилось во время очередной пикировки с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР довел ее до слез в эфире теледебатов.