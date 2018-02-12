Рецепт блинов из зеленой гречки

Зеленая гречка – абсолютно "живой" натуральный продукт. Она не проходит термообработку и благодаря этому сохраняет весь спектр полезных веществ, натуральный зеленый цвет и мягкий вкус. Это чемпион по содержанию высококачественного растительного белка, она богата витаминами и минералами. А еще в зеленой гречке не накоплены вредные вещества из удобрений, такие как пестициды.

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