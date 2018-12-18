Названо главное условие идеальной семейной ссоры

Психологи из Университета Аризоны в США выяснили, как ссоры влияют на здоровье и продолжительность жизни супругов. Они вывели формулу правильного конфликта.

Ученые наблюдали за отношениями 194 семейных пар в течение 32 лет. Они выяснили, что муж и жена должны ссориться с одинаковой интенсивностью. Иными словами, партнерам следует отвечать на замечания и обвинения вместо того, чтобы подавлять эмоции и скрывать истинные чувства.

О результатах исследования рассказал Кайл Бурасса. "Реакции супругов могут различаться по своему стилю. Одни способны закатить истерику в ответ на якобы несправедливые упреки, а другие смиренно подавляют свой гнев. Несогласованные стили реагирования внутри пар осложняют отношения, что, в свою очередь, подрывает здоровье в долгосрочной перспективе", – передает слова специалиста "Комсомольская правда".

Психологи выявили прямую зависимость здоровья от семейных конфликтов. Чем чаще люди предпочитали молчать и не выражать свои мысли и чувства открыто, тем меньше они жили – страдали от серьезных болезней и умирали. Любопытно, что мужчины, которые умели сдерживать гнев, жили хуже, чем спокойные женщины.