Главные события Москвы с 5 по 11 октября 2018 года

Какие интересные мероприятия ожидают москвичей в ближайшее время? Об этом вы можете узнать в очередном обзоре Dni.Ru.

5 октября, пятница

В Крокус Сити Холле покажут новое иммерсивное шоу "Классика в темноте". Это будет большой эксперимент, частью которого станет каждый зритель. Талантливые артисты "Synergy Orchestra", отыграют яркую программу. Также на сцену выйдет композитор, друг и соратник Астора Пьяццоллы и величайший музыкант, Ришар Гальяно (Richard Galliano), лучший аккордеонист мира и создатель нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона ― "new musette". За хореографию будет отвечать представитель поколения молодых хореографов Лилия Бурдинская. Зрители смогут на один вечер включить только звуковое восприятие мира.

На Арбате стартует трехдневный Фестиваль культуры и торговли Непала. Мероприятие познакомит гостей с удивительной культурой, искусством и товарами этой страны. Непальцы привезут в столицу знаменитый текстиль, палантины, украшения, предметы интерьера. Посетители познакомятся с бытом страны и историями путешественников, художники представят свои работы, а туристические компании расскажут о новых маршрутах. В фудкорте будут представлены рестораны непальской кухни.

В выставочном комплексе "Крокус Экспо" москвичей и гостей столицы ждут "Игромир" и Comic Con Russia. "Игромир" – это полномасштабная выставка для всех любителей компьютерных игр, увлекательное путешествие по виртуальным мирам и возможность раньше других оценить игровые новинки игровой индустрии. Comic Con Russia – глобальный фестиваль аниме, комиксов, косплея, настольных игр, кино и поп-культуры. И все это на одной площадке в течение нескольких дней. Мероприятие продлятся до 7 октября.

6 октября, суббота

В КЗ "Барвиха Luxury Village" выступит группировка "Ленинград" со своим заводным и ироничным шоу. Коллектив не нуждается в представлении, песни Сергея Шнурова знают практически все. Яркие и эпатажные хиты можно будет услышать в живом исполнении.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит группа "Элизиум". Сэт-лист концерта будет составлен по заявкам фанатов. Одна из самых позитивных отечественных панк-рок групп готова обеспечить зал тремя часами драйва, танцев и пения. Вживую будут исполнены не только лучшие хиты, но и достаточно редкие песни, что не может не радовать поклонников.

В Крокус Сити Холле выступит Дэва Премал и Митен (Deva Premal & Miten), одни из самых известных в мире исполнителей мантр. Предстоящий концерт будет необычным, музыканты готовят потрясающую программу из своих лучших композиций. Аккомпанировать будут великолепный флейтист и вокалист из Непала Мануз (бансури-флейта), бас-гитарист из Канады Джоби Бейкер и перкуссионист из Дании Риши. "Путешествуя по миру и наслаждаясь пением с людьми из разных культур, традиций, религий, мы обнаружили, что когда поем мантры, мы все вместе входим в духовное измерение. Это невероятно, но мантры очень могущественны ― они растворяют все поверхностные различия, границы, традиции", – рассказывает Митен.

7 октября, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт Kremlin Gala "Звезды балета XXI века". Это одно из самых ярких событий балетного мира, которое соберет на одной сцене звездных артистов из ведущих театров мира. Зрителей ждут великолепные работы таких талантливых хореографов современности, как Морис Бежар, Ханс Ван Манен, Начо Дуато, Марко Геке и других. Отмечается, что это событие, сочетает в своей программе классическую и авангардную хореографию и представляет российской публике мировые премьеры работ ведущих балетмейстеров современности.

В баре "Север" команда проекта телеканала НТВ "Чудо техники", рассказывающего о самых последних технологиях, способных изменить жизнь, устроит "гаражную распродажу", где можно будет приобрести предметы, принадлежащие коллективу телепрограммы. Публику ждут стенды с одеждой, обувью, украшениями, техникой, предметами интерьера и посудой от редакции. Организаторы говорят, что пуховик можно будет приобрести за 300 рублей, ботинки за 500 рублей, вазу за 50 и так далее. В качестве продавцов выступят продюсеры и корреспонденты программы.

В Крокус Сити Холле даст концерт Дэвид Гарретт (David Garrett), которого называют Паганини в мире популярной музыки и Джими Хендриксом среди скрипачей. Артист представит программу тура "Explosive Live!". Зрителей ждет океан эмоций, которыми фантанируют исполняемые произведения вроде "Purple Rain", "They Don’t Care About Us", "Viva la Vida" или аранжировки классических произведений вроде "Лета" Вивальди или 5-й симфонии Бетховена.

8 октября, понедельник

В Театре им Вл. Маяковского покажут спектакль "ЛюбOFF" по пьесе "LUV" американского драматурга Мюррея Шизгала. Это комедия-абсурд о любви в современном мире. Герои поют о ней и даже танцуют. Только вот по-настоящему любить – не умеют. Зрители перенесутся в ночной Нью-Йорк, где сплошь да рядом мировые хиты американской эстрады, окунающие в атмосферу Америки середины прошлого века, а также абсурдные ситуации, комичные диалоги и отличная игра актеров.

9 октября, вторник

В Детском театре им. Наталии Сац Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского покажет пластический фарс "Пиковая дама". Эта повесть – одна из самых мистических произведений в творчестве А.Пушкина. Данный сюжет нашел отражение в драме, опере П.И. Чайковского, балете выдающегося французского хореографа Ролана Пети, повесть не раз была экранизирована. Основная тема – игры с судьбой, рок против рока.



10 октября, среда

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит "Carpenter Brut". Это дарквейв-проект, в рамках которого артист создает не столько музыку, сколько рассказывает необычные истории посредством синтетических мелодий с примесью французской иронии. Новый альбом "Leather Teeth" – это захватывающие сюжеты и грязный электронный звук. Все это можно будет услышать вживую, с особой концертной энергетикой.

В Детском театре им. Наталии Сац покажут музыкальную сказку "Двенадцать месяцев" в исполнении театра "Карамболь", который предложил свое прочтение знаменитой истории. В ней зрители встретятся со знакомыми героями: мачехой, ее дочкой и падчерицей, капризной принцессой и, конечно же, двенадцатью месяцами. Постановка напомнит о том, как мудро и прекрасно устроена природа, которая всегда на стороне того, кто уважает ее законы и добр душой и сердцем.

В Театре на Юго-Западе зрители смогут увидеть спектакль "У Ковчега в восемь". Три вечно спорящих пингвина оказываются перед лицом потопа и неожиданно понимают, что они никуда друг без друга. Они отправляются в долгий путь к спасительному ковчегу и преодолевают множество препятствий. Основные темы постановки – дружба, взаимовыручка, любовь к родной Антарктиде. Эта притча для детей заставляет задуматься и взрослых о том, правильно ли они живут.

11 октября, четверг

На сцене Детского театра им. Наталии Сац в рамках Фестиваля театров России "Видеть музыку" покажут футуристический балет Кирилла Симонова на музыку Рейнгольда Глиэра "Аэлита". Это романтический и футуристический балет, где затрагиваются вопросы революции и любви.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит словенская индастриал-группа Laibach. Не так давно увидел свет новый альбом "Also Sprach Zarathustra". Пластинка начиналась как саундтрек к театральной постановке по мотивам "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше, но вылилась в итоге в самостоятельный проект "Rammstein для взрослых" – именно так иногда называют Laibach.