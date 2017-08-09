Почему россияне перестали ездить в Крым

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Понедельник 14 августа
Лента новостей
20:14
На Казанском направлении ж/д произошел сбой в движении поездов
20:07
Арестованный в Москве боевик отказался признать вину
19:46
Три енота устроили потасовку из-за велосипеда (видео)
19:35
Прибыль "Газпрома" упала в 11 раз за полгода
19:20
Пятилетняя девочка ужаснула 54-м размером ноги
18:56
Деловой английский в России: с чего начать и как улучшить результат
18:50
В Турции экскаватор раздавил пассажирский автобус
18:37
В подмосковном карьере утонул 4-летний ребенок
18:37
Бузова поплатилась за разбитую семью Тарасова
18:20
Арестованных в Москве боевиков "ИГ" отправили за решетку
18:17
В России научились лечить депрессию с помощью лампочки
18:02
Изнывающим от жары москвичам поставят охлаждающую лавочку
17:57
Российские вертолеты пробрались в тыл боевиков "ИГ" (видео)
17:53
Саакашвили приготовил план свержения олигарха Порошенко
17:44
Российский чемпион-шизофреник убил мать по приказу из астрала
17:27
Градский обездвижен из-за тяжелой травмы
17:23
Возле станции метро "Текстильщики" возведут торговый центр
17:02
Белковая диета довела спортсменку до смерти
16:54
Ким Чен Ын испортил отдых Трампу
16:53
Бесстыжая Паршута об откровенной фотосессии
16:50
В московской больнице умер член "банды ГТА"
16:47
Внучка Стриженова отдала двойняшек в детский дом
16:44
На известного телеведущего напали с ножом во время съемки
16:43
Путин назначил нового посла в Финляндии
16:41
Разведчик шокировал украинцев рассказами о Крыме
16:32
На Урале пьяный водитель устроил гонки по встречке (видео)
16:28
Почему Полину Гагарину погнали с "Голоса"
16:09
Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Москве
15:45
Звезда "Дома-2" угодила в психушку после измены богатого женатого любовника
15:43
Поцеловавшей Путина россиянке устроили проблемы на работе
15:30
В Москву проник опасный вирус из Турции
15:17
Старые руки Яны Рудковской напугали поклонников
15:08
Коварный Порошенко жестко подставил Ким Чен Ына
15:03
Чемпион России отрезал голову матери
14:59
Особенности флирта в отпуске
14:55
Включавшую детям порно няню из Воронежа взяли в оборот
14:48
Звезда "Голоса" дала Градскому от ворот поворот
14:33
Тимати отказался говорить об автоскандале в Шереметьево
14:31
В РПЦ высказались о скором конце света
14:27
В московском метро поезд сошел с рельсов
14:14
Алла Пугачева стремительно теряет голос
14:08
Украинцы наплевали на языковой террор Киева
14:05
Названы полезные свойства никотина
14:01
Юный рецидивист спрятал ворованный телескоп в сарае
13:57
Анисину отругали после письма Путину
13:48
В Москве ребенок серьезно пострадал при падении из окна
13:34
У онкобольной любовницы попа из "Дома-2" выросла жуткая борода
13:33
Елизавету Боярскую замучила совесть
13:31
Москву спасли от терактов в торговых центрах
13:14
В центре Москвы обнаружили мертвого мужчину
13:14
Мустафина впервые показала дочь
13:08
Свадьба российского миллионера на Рублевке поразила роскошью
13:06
На Первом канале устроили "поминки" по Малахову
13:05
Назначено заседание суда по делу "пьяного" мальчика
12:59
АСВ ищет компромисс с пострадавшими вкладчиками "Югры"
12:42
Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины
12:41
Енот-альпинист умилил Сеть (видео)
12:35
Баттл Oxxxymiron и Гнойного бьет рекорды популярности
12:32
Украинской журналистке устроили травлю за любовь к коллеге из России
12:21
Третий муж оказался младше Курковой на 10 лет
12:19
Бейсбольные фанаты утешили друг друга сексом в метро (видео)
11:58
Турист за пару минут выиграл 710 миллионов рублей
11:53
Главные опасности онлайн-шопинга
11:53
Чиновникам разрешат принимать дорогие подарки
11:51
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
11:48
Звезда американского кино умерла после трех лет борьбы с раком
11:37
Подробности скандального ухода Корчевникова из "Прямого эфира"
11:35
В Грузии турист из России впал в кому после падения с шестого этажа
11:19
Поклонская ответила на шпильку Соловьева
11:12
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини
11:02
Москвич получил ножевое ранение после встречи с бывшей женой
10:59
Невнимательный Трамп проморгал триумф России
10:53
Внук Пугачевой улетел из России после свадьбы
10:32
Каким будет август для курса рубля
10:26
Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова
10:23
Малахову предложили смехотворную зарплату
10:21
"Аэрофлот" отменил 20 рейсов из-за непогоды
10:21
500 млн человек предсказали гибель в ядерной войне (видео)
10:11
Автобус с людьми перевернулся в Турции
10:01
Найден новый способ кражи денег с банковских карт россиян
09:58
Подобрать ребенку спортивное занятие можно будет по Сети
09:51
В Испании задержали трех россиян после убийства итальянца (видео)
09:46
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт
09:41
Отец новой пассии Абрамовича оказался злостным должником
09:30
Рядом с МКС обнаружили загадочный объект
09:26
Энергетики назвали первым шагом к кокаину
09:26
На детской площадке в Москве обнаружили тело мужчины
09:08
Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне
09:04
Сати Казанова подтвердила слухи о предстоящей свадьбе
09:01
Благоустройство двух улиц в центре Москвы подходит к концу
08:56
Ночью Москву затопило дождем
08:53
Украина поставляет в Россию опасные удобрения
08:43
Куда переселят москвичей по программе реновации
08:39
Под Москвой двухлетняя девочка выпала из окна и разбилась
08:33
Андрей Малахов ждет первенца
08:30
Лукашенко пожаловался на "откаты" в отношениях с Россией
08:15
Подлые США "посадят на цепь" российских дипломатов
08:01
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
07:56
Женщина погибла под колесами поезда в Москве
07:51
В Подмосковье водитель насмерть задавил двухлетнего сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
Артист-неудачник жестоко расправлялся с детьми
Алла Пугачева стремительно теряет голос
Джигурда поглумился над уволенной командой Малахова
Первый канал официально объявил наставников нового сезона шоу "Голос"
Lifestyle

Почему россияне перестали ездить в Крым

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов назвал причину, по которой турпоток в Крым резко снизился в 2017 году. Он также подчеркнул, что сейчас гостиницы средней ценовой категории практически пустуют.
прочитано 1590 раз

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что в этом году россияне стали реже ездить в Крым из-за высоких цен на перелеты из дальних уголков страны, передает агентство "Крыминформ". Он также отметил, что для развития внутреннего туризма необходимо субсидировать внутренние перелеты тем туроператорам, которые отправляют клиентов в Крым. 

ПО ТЕМЕ

Украинские туристы в шоке от отдыха в Крыму

Россияне взбунтовались против курортного сбора

Российских туристов предупредили об опасной жаре в Италии

Филонов также добавил, что туристы охладели к отдыху на полуострове и из-за высоких цен на проживание в гостиницах. Он добавил, что на данный момент путешественники предпочитают останавливаться  в частном секторе.

По словам Филонова, отели среднего класса с неадекватно дорогим проживанием сейчас практически пустуют. "Там, где номер должен стоить 1,7-2,1 тысячи рублей, когда задрали цены и сделали его от 3,5 до 4 или 5 тысяч рублей, люди отказались", – добавил он. В то же время гостиницы премиум-класса для соответствующего сегмента отдыхающих заполнены практически полностью. 

Ранее сообщалось, что российские туристы пожаловались на высокие цены в Крыму. По их словам, еда и напитки в курортных ресторанах стоят намного дороже, чем в столице. 

Автор: Рудольф Великолепный9 августа 2017, 12:18

комментарии

Политика

Ким Чен Ын испортил отдых Трампу
Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины
Лукашенко пожаловался на "откаты" в отношениях с Россией
Пранкеры полгода водили за нос наивного Саакашвили

Шоу-бизнес

Тяжбы и дрязги Андрея Малахова поразили Пушкину
Пелагея вынуждена сдать полугодовалую дочь
Бузова поплатилась за разбитую семью Тарасова
С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы

Проишествия

Белковая диета довела спортсменку до смерти
Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Москве
Чемпион России отрезал голову матери
В Испании задержали трех россиян после убийства итальянца (видео)

Lifestyle

Здоровье звезды фильма "Любовь и голуби" резко ухудшилось
В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
Коллеги о последних днях звезды "Бандитского Петербурга"
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" угодила в психушку после измены богатого женатого любовника

О жизненных перипетиях Лилии Четрару впору писать роман
Шоу-бизнес

Почему Полину Гагарину погнали с "Голоса"

Как говорят, певица не нравилась коллегам и зрителям

Шоу-бизнес

Градский обездвижен из-за тяжелой травмы

Наставник "Голоса" передвигается в инвалидном кресле
Происшествия

Российский чемпион-шизофреник убил мать по приказу из астрала

Мать гордилась своим сыном

Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину
С особенной дочкой Данко случится чудо
Совет на выходные

Фоторепортажи

Елизавету Боярскую замучила совесть
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини
Лучшие роли актера Андрея Федорцова
Волочкова ужаснула дырявым купальником

Спорт

Мустафина впервые показала дочь
Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне
Кличко: Часть меня умерла
Шарапова объяснила лютую ненависть Серены Уильямс

Регионы

Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова
Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать
40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
Раскопки в Крыму закончились сенсацией
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru