Главные правила сохранения здоровья кожи

Роль кожи как органа огромна. Она выполняет множество функций, одна из основных – выделительная.
Если появляются высыпания,
это признак патогенных процессов в организме. Ведь кожа выводит
нежелательные вещества в виде различных "несовершенств" и тем самым берет удар на
себя, "отводя" токсины от внутренних органов – печени, почек и кишечника.
Что вредно для кожи
и как ее защитить
- Ультрафиолет.
В процессе загара кожа всеми силами борется с радиацией – причиной массового
образования свободных радикалов. Поэтому так необходимы на пляже защитные средства в виде кремов. Однако еще лучше до поездки на море принимать бета-каротин.
- Питание
и медикаменты. Все, что мы съедаем, выделяется через
почки, печень и кишечник, а через кожу – в первую очередь. Если продукты
содержат токсины, возможны различные аллергические реакции. Любые заболевания, "выпущенные наружу" через кожу, это спасение для организма. Так как благодаря этому уменьшается
нагрузка на внутренние органы.
- Обезвоживание
– основная причина старения кожи. Пить воду – обязательно. Клетки теряют влагу, и
организм "высыхает". Соответственно, себя нужно "поливать".
- Паразиты. Их наличие в организме отражается на состоянии кожного покрова.
- Отсутствие
движения. Активно двигаться необходимо, чтобы потеть. Ведь с потом выводятся вредные вещества. Отлично помогает этому посещение бани.
Нежелательно закрывать потовые железы дезодорантом, если для этого нет
необходимости, ведь так мы перекрываем пути выхода ядов.
Эффективнее всего
восстановить здоровье кожи – поддерживать
ее клетки изнутри. Если хотите получить видимый результат, необходимо правильно
питать кожу.
- Одно из лучших растительных
средств для очистки почек, печени и кожи – это артишок. Если сложно найти этот
продукт в магазине, его экстракт можно принимать в капсулах (продаются в аптеках).
- Также очень полезен витамин
Е. Он является мощным антиоксидантом и защищает кожу от вредного воздействия.
- Люцерна пищевая в
капсулах омолаживает клетки кожи благодаря богатому витаминно-минеральному составу.
- Селен помогает
накапливать в клетках ферменты, поддерживающие здоровье кожи.
Что же касается использования
косметики, здесь тоже стоит быть внимательным. Важно научиться читать состав средств, чтобы уберечь кожу от воздействия вредных веществ.
Самые
распространенные и сомнительные компоненты в косметике:
- этиловый, изопропиловый, бензоловый спирты
часто используются производителями. Они высушивают и раздражают кожу, нарушая ее
барьерные функции. Остерегайтесь косметических средств, в которых эти вещества
находятся в первой пятерке списка. Особенно аккуратными со спиртосодержащей
косметикой стоит быть тем, у кого чувствительная и сухая кожа;
- триклозан – частый компонент кремов и
масок с антибактериальным эффектом. Это канцероген, токсичный для многих
внутренних органов;
- лауретсульфат натрия опасен для кожи и
волос человека. Проникая в клетки печени, мозг, глаза, вещество способно
накапливаться в организме. Может быть причиной аллергических высыпаний, сухости
и шелушения;
- каолин – природная глина, используется в
масках и в декоративной косметике. Ошибочно считать, что каолин благотворно
влияет на жирную кожу – забивая поры, он обезвоживает ее;
- глицерин призван увлажнять кожу. Но мало
кто знает, что использовать кремы с ним лучше при высокой влажности
воздуха, чтобы он брал влагу именно из воздуха, а не вытягивал ее из кожи.
Как быстро сделать кожу
сияющей? На ночь вместо ночного крема я люблю
наносить несмываемые маски – это гарантирует свежий вид даже после ночных перелетов.
Чтобы засиять едва проснувшись, достаточно проветрить помещение, сделать
зарядку и принять контрастный душ.
- Плавные вращения шеи и легкий массаж
основания черепа стимулируют кровообращение и питание головы.
- Добиться чистой и гладкой кожи поможет гоммаж
– очень нежный пилинг, где отшелушивающими элементами являются органические
кислоты и ферменты. Плюс в составе такого продукта содержатся средства
увлажнения и питания. Процедура улучшает цвет лица и позволяет идеально нанести
макияж. Самый простой домашний гоммаж – измельченные овсяные хлопья и немного теплой
воды в качестве маски.
- Тонизирует кожу термальная или
минеральная вода, которую не стоит вытирать с лица полотенцем, а дать полностью
высохнуть.
- Тональную основу перед нанесением лучше
смешать с сывороткой или увлажняющим кремом и для идеального распределения наносить кисточкой.
- Сияние кожи придает хайлайтер, нанесенный над скулами.
- Закрепить макияж поможет коллагеновый
спрей для придания естественной свежести.
- Не забывайте, что кожа лица сияет при
правильном выборе цвета одежды, а также от вашей улыбки!