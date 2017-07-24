Опухшая Собчак стала похожа на Виторгана

Кения Собчак не боится показать себя без прикрас и явно не питает иллюзий относительно своей внешности. Она опубликовала фотографию, на которой выглядит "ужасно", зато фанаты подметили ее сходство с мужем Максимом Виторганом.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак выложила свежую фотографию. На снимке светская львица запечатлена в свободном фиолетовом свитере, кепке и солнцезащитных очках. Очевидно, Ксения отказалась от косметики и прически, представ в естественном виде.

"Ваще не "на моде" и выгляжу ужасно, но почему-то это совершенно все равно, так как счастья кругом очень много:))))", – подписала снимок Собчак, дав понять, что готова выслушивать негатив в свой адрес, однако не намерена воспринимать его всерьез.

Критические отзывы действительно вскоре последовали в комментариях к публикации. При этом нашлись и такие подписчики, которые восхитились смелостью "опухшей" Ксении, а некоторые и вовсе отметили, что она стала похожа на своего супруга, актера Максима Виторгана.

"Как говорится, муж и жена одна сатана))) очень похожа на Максима) главное, что счастлива)))", "Ксения, вы здесь чем-то похожи на супруга) Видимо, действительно, вы – две половинки одного целого. А это ведь непросто – найти родную душу среди множества людей. Счастья вашей семье и долгих лет процветания!", "На мужа чем-то похожи", "Похожа тут на своего мужа чем-то )) У нас с мужем так же. Видимо, притягивается подобное 😁", – высказали свое мнение фолловеры.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 23 2017 в 11:36 PDT

Отметим, в настоящее время Ксения Собчак вместе с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном находятся в Юрмале. Ранее скандально известная журналистка опубликовала необычное видео. На записи видно, как ее сын, которому еще нет и года, кувыркается в воде под наблюдением заботливого отца.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 23 2017 в 2:02 PDT

Фанаты очень испугались за малыша. "Главное – не захлебнуться", – написал один из них. "Ой, я так боюсь", – отметил другой. "Ребенок воды наглотался, изверги", – возмутился третий.