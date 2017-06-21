Алену Ахмадуллину обвиняют в воровстве у Ульяны Сергеенко
На днях Ахмадуллина запустила вторую, более демократичную линейку одежды под брендом Akhmadullina Dreams. При этом данное название повторяет придуманный ранее слоган для коллекции нарядов от другого дизайнера – Ульяны Сергеенко, передает Life.ru.
Так, в Instagram Ахмадуллина публикует снимки своей одежды, сопровождая их уже известным хештэгом #ulyanadreams. Представители обоих брендов воздержались от комментариев по поводу возникшей ситуации.
Как отмечает издание, ранее Сергеенко и Ахмадуллина были близкими подругами. Ульяна часто снимала Алену, а та, в свою очередь, придумывала для нее наряды. Однако позже пути девушек разошлись.
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По слухам, причиной разлада между дизайнерами стало то, что Ахмадуллина постоянно эксплуатировала в своих коллекциях неповторимый стиль Сергеенко. В конце концов в 2011 году Ульяна создала собственный бренд одежды, который стал очень успешным в мире моды.
В числе клиентов марки оказались Мадонна, Бейонсе, Рианна и Ким Кардашьян. Однако, как видно, сейчас Ахмадуллина вновь взялась за старое и использует идеи бывшей подруги.
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