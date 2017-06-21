Алену Ахмадуллину обвиняют в воровстве у Ульяны Сергеенко

Известного российского дизайнера Алену Ахмадуллину заподозрили в плагиате. Эксперты заметили, что для продвижения своей новой линейки одежды она использует слоган другого известного бренда – Ulyana Sergeenko.

На днях Ахмадуллина запустила вторую, более демократичную линейку одежды под брендом Akhmadullina Dreams. При этом данное название повторяет придуманный ранее слоган для коллекции нарядов от другого дизайнера – Ульяны Сергеенко, передает Life.ru.

Так, в Instagram Ахмадуллина публикует снимки своей одежды, сопровождая их уже известным хештэгом #ulyanadreams. Представители обоих брендов воздержались от комментариев по поводу возникшей ситуации.

Как отмечает издание, ранее Сергеенко и Ахмадуллина были близкими подругами. Ульяна часто снимала Алену, а та, в свою очередь, придумывала для нее наряды. Однако позже пути девушек разошлись.

enter; width:100%;"> #ужевпродаже #охотныйряд #2линия #AkhmadullinaDreams @akhmadullina_dreams #campaign Публикация от alenaakhmadullina (@alenaakhmadullina) Июн 21 2017 в 4:07 PDT

По слухам, причиной разлада между дизайнерами стало то, что Ахмадуллина постоянно эксплуатировала в своих коллекциях неповторимый стиль Сергеенко. В конце концов в 2011 году Ульяна создала собственный бренд одежды, который стал очень успешным в мире моды.

В числе клиентов марки оказались Мадонна, Бейонсе, Рианна и Ким Кардашьян. Однако, как видно, сейчас Ахмадуллина вновь взялась за старое и использует идеи бывшей подруги.