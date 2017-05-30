Где отдохнуть в Европе за 40 тысяч рублей

Эксперты сообщили, что этим летом россияне смогут весьма бюджетно отдохнуть в Европе. Минимальная стоимость тура составит от 15 до 40 тысяч рублей.

Рекордсменом по низким ценам в этом году стала Турция сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, цены на курорты Анталии в этом году даже ниже, чем когда-то у Египта.

"В мае Турция предлагалась по цене 10 тысяч рублей на человека с перелетом на неделю в трехзвездочной гостинице на базе "все включено". И 18-20 тысяч рублей на двоих. Таких низких цен в Турции не было никогда. Летом цена повышается до 15-20 тысяч рублей на человека", – рассказала эксперт.

Таким образом, на двоих отдых в Турции в этом году обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Что касается, курортов Европы, то и здесь россиян ждет приятный сюрприз. По словам Ломидзе, на данный момент туристические партнеры придерживаются тактики не повышать цены в валюте для отечественного рынка, передает НСН.

А некоторые страны и вовсе решили сделать для россиян скидки, как, например, Чехия. "Все остальные страны цены просто не меняют. Средняя цена недельного отдыха в Европе выходит в 35-45 тысяч рублей на человека по системе "все включено". С 15 июля до начала сентября цены вырастут. Таким образом, в среднем цена зарубежного отдыха этим летом составит порядка 40 тысяч рублей", – добавила исполнительный директор АТОР. Среди самых популярных зарубежных направлений Ломидзе назвала Турцию, Грецию, Испанию, Кипр и Болгарию.