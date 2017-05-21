Особенности межнационального туризма

Лето к нам все ближе и ближе. Ну конечно москвичи не рады мокрому снегу в мае, но как всем известно капризнее москвичей нет жителей в России. Мы знаем – если не у нас то где-то еще лето непременно будет, и поэтому уже сейчас смотрим куда бы поехать в качестве туристов, отдохнуть от нынешнего климата. Мол, нужна смена обстановки.

Но обстановку меняют не только отечественные граждане. Всюду открываются новые туристические рынки. Вот жители США например неожиданно открыли для себя новую восточноевропейскую страну Украину. Американская компания CNN рекомендует соотечественникам посетить Киев и Львов, Харьков и Одессу, развивать там туристический бизнес. Да и сами украинцы теперь летом без виз могут сгонять аж в Париж – конечно если у них есть "твердое намерение" вернуться назад. Оставаться насовсем запрещено, только на три месяца, работать тоже никак нельзя. Однако президент Порошенко безмерно рад страсбургскому соглашению с Брюсселем, и уже идут разговоры о введении визового режима с Россией. Это конечно ударит по украинским гастарбайтерам, которым и так стало труднее с денежными переводами на родину, но главное – окончательно вписаться в Евросоюз а от Азии, само собой, отгородиться забором.

То есть казалось бы святое дело – туризм, но просматривается тенденция. Если территория политически отходит к противнику, то разумеется и туристы скажем в Одессе будут уже не из московского региона. Не только танки НАТО катятся в Прибалтику и Польшу, но и – по крайней мере в теории – путешественники из ЕС и Штатов должны нахлынуть на Украину. И тогда скажем военные претензии альянса на Черное море будут подкреплены так сказать всей гражданской ситуацией в совокупности – мол военные корабли охраняют покой наших туристов и все такое. Так сказать "гибридный туризм". Без шуток, вот отстыковалась окраина Российской империи а потом СССР – и после многочисленных неудачных попыток целиком присоединиться к матушке-Европе теперь будет интегрироваться по кусочкам. Как в песне, "где прямо не пролезем там пройдем бочком" Приехали фанаты в Киев на "Евровидение" – хозяева тут же показали все что у них есть, даже прямо на сцене путем снимания штанов. Словом, культурный и прочий диалог. Хоть горстка хохлов пройдется по Шанз-Элизе, хоть чуток американских "пиндосов" прогуляется по Мукачево или Карпатам – уже плюс.

Зато для российских туристов скажем в той же Турции это минус, потому что обрадованные "безвизом" украинцы все агрессивнее "полемизируют" с россиянами даже и на отдыхе, утверждая что "Незалежная" - это прямо супердержава. Чуть не до рукопашной доходит дружба народов. Не исключено что и Белоруссия пойдет туда же в Европу – прощай "Песняры" и Беловежская Пуща. Ну а уж про Чехию или Польшу, потерянные для нас давным-давно, и речи нет. Чехи вон все время обзывают россиян то "турками севера" то "западными монголами", по настроению. Даже в Болгарию, которая бывшая "незаграница" чтобы ехать, мидий там половить, и то надо прикинуться негром.

И Грузия в свое время пыталась переориентировать свои винные потоки на Америку, Северную и Южную, ее там рекламировали продвинутые сомелье. И хотя сейчас грузинское вино снова угнездилось на российских полках, ранее нетрадиционная прозападная ориентация этой кавказской республики стала теперь уже вполне традиционной, в Евросоюз и НАТО хоть и не пускают а надо прорваться. И российские туристы туда едут, но не они одни. Бывают что и европейцы заглядывают, и американцы — утверждается что последние больше всех денег тратят. Конечно местные горячие парни еще не вполне понимают евро-нравы, вон двух немцев за гомосексуальный поцелуй на людях однажды чуть не убили, связали и в речку горную бросили, но поскольку это не Чечня то международного скандала не происходит. Бывает и поножовщина, американские туристы часто нарываются на нож, хоть в Грузии хоть в Мексике, но и это пустяки, дело житейское. А так места красивые, воздушные места. Старый Тифлис, улочки, торговля, горы Сванетии, все дела.

Правда "Джорджия" – страна маленькая, в отличие от Украины которую никаким туризмом не насытишь. Нужна тяжелая промышленность и все такое. Но в культурном и общественном так сказать плане каждое лыко в строку. В матушку-Россию вон тоже идет поток иностранцев, однако помимо столичных Москвы и Питера он мало куда расходится. Есть конечно озеро Байкал или Карелия, Кольский полуостров, но это скорее для привычных финнов, вроде обрусевшего, покрасневшего и заматеревшего Вилли Хаапасало, который к тому же еще и телеведущий. То есть для смелых. Так-то те же скажем немцы не слишком рады дальним путешествиям в нашу гостеприимную страну, "гансы" привыкли к комфорту, а менталитет тут много значит. Получается что там, за прибалтийско-польско-украинской стеной, они вовсю занимаются международным туризмом и прочими удовольствиями а мы, как бы сказать, остаемся тут со своим богатым внутренним миром.

Пытливый но временами не вполне поворотливый русский ум не всегда понимает, мол как же так – еще вчера в Одессе отдыхал дядя Ваня, а сегодня уже дядя Джо? И морская база НАТО там будет, и все как бы в порядке вещей. Мы про эту самую Одессу или там про Грузию сколько фильмов сняли, песен спели, сколько званий народных артистов ихним кикабидзе раздали, и вдруг все врозь. И им уже братья навек американцы, не знающие где место экс-республик Союза на карте. Словом, дорогие граждане, как ни банально но мораль – в современном мире надо успевать поворачиваться.