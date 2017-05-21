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Особенности межнационального туризма

Фото: Alexander Aksakov/Getty Images
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Лето к нам все ближе и ближе. Ну конечно москвичи не рады мокрому снегу в мае, но как всем известно капризнее москвичей нет жителей в России. Мы знаем – если не у нас то где-то еще лето непременно будет, и поэтому уже сейчас смотрим куда бы поехать в качестве туристов, отдохнуть от нынешнего климата. Мол, нужна смена обстановки.
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Но обстановку меняют не только отечественные граждане. Всюду открываются новые туристические рынки. Вот жители США например неожиданно открыли для себя новую восточноевропейскую страну Украину. Американская компания CNN рекомендует соотечественникам посетить Киев и Львов, Харьков и Одессу, развивать там туристический бизнес. Да и сами украинцы теперь летом без виз могут сгонять аж в Париж – конечно если у них есть "твердое намерение" вернуться назад. Оставаться насовсем запрещено, только на три месяца, работать тоже никак нельзя. Однако президент Порошенко безмерно рад страсбургскому соглашению с Брюсселем, и уже идут разговоры о введении визового режима с Россией. Это конечно ударит по украинским гастарбайтерам, которым и так стало труднее с денежными переводами на родину, но главное – окончательно вписаться в Евросоюз а от Азии, само собой, отгородиться забором.

Киев, Украина. Фото: GLOBAL LOOK press/Caro / Rupert Oberh?user

То есть казалось бы святое дело – туризм, но просматривается тенденция. Если территория политически отходит к противнику, то разумеется и туристы скажем в Одессе будут уже не из московского региона. Не только танки НАТО катятся в Прибалтику и Польшу, но и – по крайней мере в теории – путешественники из ЕС и Штатов должны нахлынуть на Украину. И тогда скажем военные претензии альянса на Черное море будут подкреплены так сказать всей гражданской ситуацией в совокупности – мол военные корабли охраняют покой наших туристов и все такое. Так сказать "гибридный туризм". Без шуток, вот отстыковалась окраина Российской империи а потом СССР – и после многочисленных неудачных попыток целиком присоединиться к матушке-Европе теперь будет интегрироваться по кусочкам. Как в песне, "где прямо не пролезем там пройдем бочком" Приехали фанаты в Киев на "Евровидение" – хозяева тут же показали все что у них есть, даже прямо на сцене путем снимания штанов. Словом, культурный и прочий диалог. Хоть горстка хохлов пройдется по Шанз-Элизе, хоть чуток американских "пиндосов" прогуляется по Мукачево или Карпатам – уже плюс.

Зато для российских туристов скажем в той же Турции это минус, потому что обрадованные "безвизом" украинцы все агрессивнее "полемизируют" с россиянами даже и на отдыхе, утверждая что "Незалежная" - это прямо супердержава. Чуть не до рукопашной доходит дружба народов. Не исключено что и Белоруссия пойдет туда же в Европу – прощай "Песняры" и Беловежская Пуща. Ну а уж про Чехию или Польшу, потерянные для нас давным-давно, и речи нет. Чехи вон все время обзывают россиян то "турками севера" то "западными монголами", по настроению. Даже в Болгарию, которая бывшая "незаграница" чтобы ехать, мидий там половить, и то надо прикинуться негром.

Грузия. Фото: GLOBAL LOOK press

И Грузия в свое время пыталась переориентировать свои винные потоки на Америку, Северную и Южную, ее там рекламировали продвинутые сомелье. И хотя сейчас грузинское вино снова угнездилось на российских полках, ранее нетрадиционная прозападная ориентация этой кавказской республики стала теперь уже вполне традиционной, в Евросоюз и НАТО хоть и не пускают а надо прорваться. И российские туристы туда едут, но не они одни. Бывают что и европейцы заглядывают, и американцы — утверждается что последние больше всех денег тратят. Конечно местные горячие парни еще не вполне понимают евро-нравы, вон двух немцев за гомосексуальный поцелуй на людях однажды чуть не убили, связали и в речку горную бросили, но поскольку это не Чечня то международного скандала не происходит. Бывает и поножовщина, американские туристы часто нарываются на нож, хоть в Грузии хоть в Мексике, но и это пустяки, дело житейское. А так места красивые, воздушные места. Старый Тифлис, улочки, торговля, горы Сванетии, все дела.

Правда "Джорджия" – страна маленькая, в отличие от Украины которую никаким туризмом не насытишь. Нужна тяжелая промышленность и все такое. Но в культурном и общественном так сказать плане каждое лыко в строку. В матушку-Россию вон тоже идет поток иностранцев, однако помимо столичных Москвы и Питера он мало куда расходится. Есть конечно озеро Байкал или Карелия, Кольский полуостров, но это скорее для привычных финнов, вроде обрусевшего, покрасневшего и заматеревшего Вилли Хаапасало, который к тому же еще и телеведущий. То есть для смелых. Так-то те же скажем немцы не слишком рады дальним путешествиям в нашу гостеприимную страну, "гансы" привыкли к комфорту, а менталитет тут много значит. Получается что там, за прибалтийско-польско-украинской стеной, они вовсю занимаются международным туризмом и прочими удовольствиями а мы, как бы сказать, остаемся тут со своим богатым внутренним миром.

Пытливый но временами не вполне поворотливый русский ум не всегда понимает, мол как же так – еще вчера в Одессе отдыхал дядя Ваня, а сегодня уже дядя Джо? И морская база НАТО там будет, и все как бы в порядке вещей. Мы про эту самую Одессу или там про Грузию сколько фильмов сняли, песен спели, сколько званий народных артистов ихним кикабидзе раздали, и вдруг все врозь. И им уже братья навек американцы, не знающие где место экс-республик Союза на карте. Словом, дорогие граждане, как ни банально но мораль – в современном мире надо успевать поворачиваться.

21 мая 2017, 15:54

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