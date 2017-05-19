На Мальдивах устраивают подводные прогулки с морскими биологами
На курорте Baros Maldives работает целая команда морских биологов, которая занимается охраной и защитой подводных обитателей, а также разрабатывает программы увлекательных подводных прогулок.
Морские биологи отправляются в путешествие вместе с туристами и показывают отдыхающим лучшие места, где можно встретиться с китовыми акулами, черепахами, мантами, скатами и другими подводными жителями. А для того, чтобы эти волшебные моменты остались не только в памяти, всем желающим предоставляют в пользование камеру Go Pro.
Часто бывает, что гости, вдохновившись богатой жизнью подводного мира, хотят освоить дайвинг прямо на острове. Именно для этого здесь работают профессиональные дайвинг-инструкторы европейского уровня, которые помогут получить сертификат PADI. Гостям также будет предложено всё необходимое оборудование для погружений и комфортабельный катер для дневных и ночных путешествий.
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