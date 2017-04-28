Главные события Москвы с 28 апреля по 4 мая 2017 года

В Лобне сойдутся бойцы смешанного стиля, в "Коломенском" выявят сильнейшего настоящие рыцари, а вот звездным колонистам в кино придется отбиваться от очередного "Чужого". Все это, а также многое другое, в традиционном недельном дайджесте от Dni.Ru.

28 апреля, пятница

Во Дворце спорта подмосковного города Лобня состоится чемпионат по боям в смешанном стиле (так называемые "бои без правил") Dominator Extreme Fight 1. Центральным боем турнира станет противостояние мастера спорта MMA Фирока Гайратова (клуб "Витязь", город Королев) и неоднократного чемпиона Европы и мира по самбо и MMA среди юниоров Никиты Ковалева (клуб "UFC Octagon", Лобня). Бонусом к основному блюду в виде поединков подготовлена богатая развлекательная программа, изюминкой которой станет выступление танцевальных групп Lucky Demons Cheerleaders и Dance Club Nika, а также участников телепрограммы "Минута славы" SPACEMAN project со своим трубофон-шоу.

В Галерее Классической Фотографии на Саввинской проходит выставка, посвященная одному из самых прекрасных уголков нашей страны – Камчатке. Далеко не все наши сограждане бывали в тех краях, так как далеко и холодновато, и вот жителям столицы предоставляется возможность насладиться камчатскими красотами. Гостей ждут панорамные снимки вулканов, водопадов и горных озер, снятых с не совсем обычных ракурсов. Экспозиция включает в себя несколько десятков крупноформатных фотографий живописной природы.

В клубе Stadium легендарная отечественная рок-группа "Алиса" отметит двадцатилетие альбома "Дурень". В свое время эпиграфом к альбому стали слова из кодекса царя Хаммурапи: "Посмотришь на него – человек как человек, а внутри – город, дымящийся в руинах". Пластинка, изданная в 1997 году, стала значимым событием в истории "Алисы". Ее фундаментом стали лирические баллады, написанные Константином Кинчевым. Можно не сомневаться, ностальгический заряд будет обеспечен всем пришедшим на концерт.

29 апреля, суббота

В музее-заповеднике "Коломенское" стартует рыцарский турнир Св. Георгия, в котором примут участие девять самых именитых рыцарей из России, Норвегии и Франции. Все, что будет происходить на ристалище, по-настоящему, никаких поддавков и постановок. Участники будут сражаться в джостинге на цельнодеревянных копьях, групповых сшибках и поединках на двуручном оружии. Гостей будет ждать церемония открытия турнира и церемония награждения в финальный день, автограф-сессия рыцарей, постановки исторического театра, волшебная охота и прочие интересные мероприятия. Мероприятие продлится до 1 мая.

В Vegas City Hall группа "Звери" выступит со своего рода экспериментальной, акустической программой. В таком не характерном для нее формате группа будет играть в сопровождении перкуссионистов и духовиков. Старые хиты зазвучат совершенно иначе. "Акустика – это всегда момент проверки, себя в первую очередь. За моей спиной на сцене будут стоять профессионалы, которые играют качественную музыку, и она меня перевоплощает, – рассказывает Рома Зверь. В такие моменты я и пою по-другому, и ощущаю сцену, музыку по-другому".

В Крокус Сити Холле пройдет концерт "Звезды Русского Радио", в рамках которого артисты формата "Русского Радио" исполнят свои лучшие хиты. В числе участников: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Ревва, A-Studio, Кристина Орбакайте, МакSим, Uma2rman, Ева Польна, и многие другие.

В Yotaspace свое 30-летие отметит отечественная хэви-группа "Мастер". Ожидается своего рода подведение промежуточных итогов продолжительного и плодовитого творческого пути. Скорее всего, гости смогут услышать лучшие хиты группы, такие, как "Мастер", "Берегись", "Щит и меч", "Воля и разум", "Пепел На Ветру" и другие.

30 апреля, воскресенье

Во дворе Музея Москвы будет организован традиционный Городской блошиный рынок. Темой апрельского маркета станет народное искусство. Коллекционеры и антиквары выставят широкий спектр продукции: исторические глиняные Филимоновские игрушки, кружева, деревянную расписную утварь и многое другое. Также гости смогут сфотографироваться в ретро-фотостудии при помощи фотоаппарата конца XIX века, отведать чаю из самовара и лимонады на основе ягод и трав. А еще состоится мастер-класс по росписи глиняной игрушки для детей и взрослых, а искусствовед Варвара Коченкова прочтет лекцию "Россия ХХ век: отражение исторических событий в русской лаковой миниатюре".

1 мая, понедельник

В СК "Олимпийский" выступит культовая группа Kiss. Знаменитые музыканты с раскрашенными лицами играют вместе уже, трудно представить, 44 года! За это время "киссы" выпустили десятки успешных пластинок, которые общим тиражом были проданы в числе более 100 миллионов копий, получили ряд престижных наград. С момента, когда группа KISS посещала Россию, прошло уже почти 10 лет, поэтому преданные фанаты уже успели соскучиться по своим незабвенным кумирам. А это значит, что московский концерт обязательно будет жарким!

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Лебединое озеро". На сегодняшний день это самый знаменитый спектакль в мире, узнаваемый символ русского балета. Сюжет основан на старинной немецкой легенде о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. В постановке театра "Кремлевский балет" этот балет сохранил очарование классического танца. С 1997 года спектакль сохраняется в репертуаре "Кремлевского балета" и неизменно имеет большой зрительский успех.

В Концертном зале им. П.И.Чайковского пройдет XVI Московский Пасхальный фестиваль. В программе Бранденбургский концерт № 3 и Концерт для двух скрипок и струнных ре минор И. С. Баха, "Времена года" – четыре концерта для скрипки с оркестром Вивальди.

2 мая, вторник

В клубе "16 Тонн" даст первый сольный концерт группа The Hook. В составе группы музыканты из Санкт-Петербурга и Москвы, которые в свое время участвовали в многих других проектов родом из этих городов. В исполнении THE HOOK звучит как авторский репертуар, так и каверы на любимые музыкантами композиции других артистов.

3 мая, среда

В тех же "16 Тоннах" состоится необычный концерт. На сцену выйдет проект "Братья Торсуевы" в лице Владимира и Юрия. Да-да, это известные всем нам Электроник и Сыроежкин, герои культового советского кинофильма "Приключения Электроника"! Концертный репертуар братьев разнообразен: от джаза до шансона. В него, разумеется, входят и песни из фильма, ставшего для них звездным часом. Аккомпанировать будемт рок-ансамбль "Аттракцион Воронова".

4 мая, четверг

В Yotaspace группа "Черный Кофе" отметит 30-летие "классического" альбома "Переступи порог". Кроме того, гранды отечественного хеви-метала не так давно выпустили новую пластинку "Осенний порыв", так что поклонники могут ждать и исполнение свежего материала.

На киноэкраны выходит вторая часть фантастического экшена "Стражи Галактики". Уже знакомые герои продолжают попадать в переделки и искрометно из них выпутываться. На этот раз команде предстоит узнать, кто же на самом деле отец "Звездного Лорда" Питера Квилла. Другой ожидаемой новинкой станет фильм "Чужой: Завет", очередная часть культовой франшизы про крайне агрессивных пришельцев-убийц. Картина является продолжением фильма "Прометей". По сюжету экипаж колониального корабля "Завет" находит синтетического андроида Дэвида, единственного, кто уцелел из погибшей предыдущей экспедиции. И вскоре им предстоит столкнуться с настоящим ужасом в лице "чужого".