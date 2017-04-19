Названы самые дорогие отели мира

Путешественникам, желающим остановиться в лучшей гостинице Канн, придется изрядно потратиться. Ведь именно здесь расположен самый дорогой отель мира.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость размещения в президентском люксе Каннского отеля Grand Hyatt Martinez составляет 45 тысяч долларов. Площадь такого номера насчитывает 300 квадратных метров.

Второе место в топ-10 самых дорогостоящих отелей занял Grand Resort Lagonissi, расположенный на частном острове Аттике Лагонисси в Греции. Заплатив 35 тысяч долларов, можно получить в свое распоряжение бунгало с личным пляжем, массажистом и... пианистом.

Конечно, рейтинг самых дорогих и престижных отелей мира не обошелся без популярнейшей сети гостиниц планеты. Тройку лидеров замыкает Four Seasons Ню-Йорка, по праву считающийся одним из лучших отелей и США, и планеты. Здесь "всего" за 34 тысячи можно получить в свое полное распоряжение апартаменты побольше – люкс общей площадью не менее 400 метров.Номер разделен на 9 комнат и четыре балкона с панорамными окнами. Помимо этого, в стоимость размещения входят услуги водителя.

В рейтинг также вошли отели Парижа, Женевы, Багамских островов и других наиболее примечательных туристических уголков. Самым "дешевым" оказался французский отель Park Hyatt-Vendôme, расположенный в самом центре столицы. Здесь можно отдохнуть в люксе, заплатив не более 15 тысяч долларов.