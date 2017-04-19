Рецепт шато-бриан от Юлии Барановской
Накормить целую ораву быстро и вкусно – задача не из легких. Но Барановская с ней справилась.
Даже дала несколько полезных советов, как сэкономить время на чистке баклажанов. Кулинарное искусство ее давно привлекало.
Когда Барановская проживала в Лондоне, она сетовала на местную кухню и скучала по русским продуктам. Поэтому в еде она настоящий гурман.
Рецепт "Шато-бриан с пюре из печеных баклажанов"
Вырезка зернового откорма 1 кг
Соль флэйкс 3 г
Перец черный 1 г
Масло олив 20 г
Розмарин 5 г
Тимьян 5 г
Чили перец 5 г
Чеснок 5 г
2. Приготовление:
Маринуем мясо с выше перечисленными ингредиентами 10 минут, затем жарим мясо на гриле до прожарки medium-rare. Запеченные баклажаны чистим от шкуры, мякоть пробиваем в блендере. Добавляем в полученную массу все остальные ингредиенты. Сами баклажаны как следует протыкаем шпажкой, чтобы они не лопнули. Запекаем в печи минут 15-20, пока не станут мягкими, даем остыть, чистим.
3. Подача:
На тарелку выкладываем мясо, нарезанное слайсами, поливаем соусом. Украшаем чипсами из пармезана, кусочками сливочного трюфельного масла и кресс салатом, соль флэйкс на мясо.
В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Офицер не допустил прорыва террористов в жилой городок
По словам Рустама, Ксения обижала слабых