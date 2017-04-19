Рецепт шато-бриан от Юлии Барановской

Известная телеведущая Юля Барановская встала за плиту. Мать троих детей со знанием дела подошла к готовке блюда "Шато-бриан с пюре из печеных баклажанов".

Накормить целую ораву быстро и вкусно – задача не из легких. Но Барановская с ней справилась.

Даже дала несколько полезных советов, как сэкономить время на чистке баклажанов. Кулинарное искусство ее давно привлекало.

Когда Барановская проживала в Лондоне, она сетовала на местную кухню и скучала по русским продуктам. Поэтому в еде она настоящий гурман.

Рецепт "Шато-бриан с пюре из печеных баклажанов"1. Для мяса:

Вырезка зернового откорма 1 кг

Соль флэйкс 3 г

Перец черный 1 г

Масло олив 20 г

Розмарин 5 г

Тимьян 5 г

Чили перец 5 г

Чеснок 5 г

2. Приготовление:

Маринуем мясо с выше перечисленными ингредиентами 10 минут, затем жарим мясо на гриле до прожарки medium-rare. Запеченные баклажаны чистим от шкуры, мякоть пробиваем в блендере. Добавляем в полученную массу все остальные ингредиенты. Сами баклажаны как следует протыкаем шпажкой, чтобы они не лопнули. Запекаем в печи минут 15-20, пока не станут мягкими, даем остыть, чистим.

3. Подача:

На тарелку выкладываем мясо, нарезанное слайсами, поливаем соусом. Украшаем чипсами из пармезана, кусочками сливочного трюфельного масла и кресс салатом, соль флэйкс на мясо.