Рецепт тушеного кабана с гороховым студнем

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен привозит из своих увлекательных и аппетитных экспедиций со всего мира не только гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты местных кухонь. Подданный Соединенного Королевства, влюбленный в Россию, поделился очередным рецептом с читателями Dni.Ru.

Для студня вам понадобится: 200 граммов гороховой муки, 100 мл теплой воды, 1 ст.л. топленого масла, 1 луковица, 1 ст.л. кедровых орехов.

Для мяса: 500 граммов мяса кабана (или свинины), 1 ст.л. топленого масла, 1 ч.л. меда, 3 ст.л. портвейна, 3 ст.л. моченой брусники, соль, перец, чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

В миску наливаем теплой воды, засыпаем гороховую муку и тщательно размешиваем, что бы не было комочков. Нарезаем кубиками репчатый лук и в сотейнике обжариваем до золотистой корочки. Добавляем кедровые орешки и заливаем гороховой смесью. Варим на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Солим и перчим.

Смазываем формочки топленым маслом, заливаем гороховой смесью и отправляем в холодильник.

Мясо нарезаем поперек волокон и отправляем на сковороду в разогретое сливочное масло. Обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. Добавляем измельченный чеснок и моченую бруснику. Затем, вливаем немного портвейна и добавляем мед. Даем немного времени потомиться и блюдо готово!

Время приготовления блюда – 1 час.