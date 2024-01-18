Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе

Атака произошла в ночное время, сейчас на месте работают специалисты.

Об очередной атаке беспилотного летательного аппарата в городском округе Подольск сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Дрон был сбит силами ПВО. Вражеский беспилотник направлялся в столицу.

"По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – пояснил Сергей Семёнович



В настоящее время на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Населению необходимо соблюдать спокойствие. Отметим, что ранее в подмосковном Подольске уже фиксировали атаки вражеских дронов. В начале декабря прошлого года беспилотники сбивали в Одинцовском, Богородском и Наро-Фоминском городских округах.