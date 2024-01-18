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Четверг 18 января

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Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе

Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе
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Атака произошла в ночное время, сейчас на месте работают специалисты.

Об очередной атаке беспилотного летательного аппарата в городском округе Подольск сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Дрон был сбит силами ПВО. Вражеский беспилотник направлялся в столицу.

"По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – пояснил Сергей Семёнович

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Населению необходимо соблюдать спокойствие. Отметим, что ранее в подмосковном Подольске уже фиксировали атаки вражеских дронов. В начале декабря прошлого года беспилотники сбивали в Одинцовском, Богородском и Наро-Фоминском городских округах.

18 января 2024, 04:11
Ночное небо. Фото: © Victor Lisitsyn\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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