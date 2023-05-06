В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина

Утром 6 мая в СМИ появилась информация о том, что в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль русского писателя Захара Прилепина.

Согласно последним данным, причиной взрыва автомобиля Audi Q7, в салоне которого находился Захар Прилепин, стало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. Писатель ехал к своей семье.

Из-за взрыва погиб водитель автомобиля. Сам Прилепин был ранен, но остался жив. На месте работают экстренные службы. Писатель получает необходимую медицинскую помощь. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Напомним, вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье в результате подрыва взрывного устройства, установленного под днищем автомобиля, была убита дочь русского философа Александра Дугина Дарья. Сама она также занималась философией, публицистикой и журналистикой.

В результате расследования были установлены причастные к убийству девушки. Непосредственной исполнительницей называют гражданку Украины Наталью Вовк. В ФСБ подтвердили, что взрыв был спланирован и осуществлен украинскими спецслужбами.