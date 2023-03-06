В Курской области часовой расстрелял сослуживцев

ЧП произошло ночью.

Ночной караул в одной из воинских частей Курской области обернулся чрезвычайным происшествием со смертельным исходом. По данным портала URA.RU, жертвой трагедии стал один солдат, еще одного с ранением удалось экстренно доставить в больницу.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", стрелявшим оказался солдат-срочник, несший боевое дежурство. Стоя на посту в ночь на 6 марта, он увидел неких лиц, которым подал команду "Стой! Кто идет?". Когда ответа не последовало, часовой открыл огонь на поражение, уточняет портал VSE42.RU.