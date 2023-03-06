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Понедельник 6 марта

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В Курской области часовой расстрелял сослуживцев

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ЧП произошло ночью.

Ночной караул в одной из воинских частей Курской области обернулся чрезвычайным происшествием со смертельным исходом. По данным портала URA.RU, жертвой трагедии стал один солдат, еще одного с ранением удалось экстренно доставить в больницу.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", стрелявшим оказался солдат-срочник, несший боевое дежурство. Стоя на посту в ночь на 6 марта, он увидел неких лиц, которым подал команду "Стой! Кто идет?". Когда ответа не последовало, часовой открыл огонь на поражение, уточняет портал VSE42.RU.

6 марта 2023, 15:20
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
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