Департамент образования опроверг сообщения о сокрытии сведений об изнасиловании школьника в Новой Москве

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Четверг 23 марта

15:00"Их не стало": Моргенштерн* и Даня Милохин разбились на мопеде в Тайланде 14:40Заявившая о сексе с женатым Лолита потеряла часть лица: Закономерно 14:20Плевать на санкции: 68-летняя Орнелла Мути возвращается в Москву ради мужчины 14:00Заработавшую на россиянах хитрую Малышеву сдали с потрохами: Место жительства – Америка 13:40"Умотали вдвоем": сбежавший от жены Шепелев вывез ребенка из страны 13:20Жилье в Москве в марте подешевело на 11% 13:00Загоревшаяся на спектакле Толкалина покрылась ожогами: Стихия вмешалась 12:40"Намеренно сталкивали лбами": попавшая по блату в "Фабрику звезд" Гагарина выдала грязные подробности шоу 12:20"Урок для всех": миллионерша Рудковская объяснила прокол погоревшей на финансовых аферах Лерчика 12:00"Королевский образ жизни": названа стоимость дворца Волочковой 11:40"В больницу": Сорвавшая концерт из-за проблем со здоровьем МакSим оказалась на грани смерти 11:40"Купила твоего адвоката": скандал Тодоренко из-за книги разгорелся с новой силой 11:20Куда теперь? Вышвырнутый из Британии принц Гарри нарвался на депортацию из США 11:00"Задал себе страшный вопрос": пропавший с радаров Шифрин сообщил о своем бегстве 10:40"Была "удобной": публично опозорившая мать Бородина оправдалась за поведение 10:2040% отказов: эксперты выявили проблему в новостройках Москвы 10:00"Требует жертв": сделавший операцию на груди Киркоров мучается от боли 09:40"Радоваться рано": Над очнувшимся калекой Костомаровым нависли новые угрозы 09:20"Травма нерва": стали известны последствия пластики перекошенной Успенской 09:00Погоняй шершавого: извращенец Панин заснял свои тошнотворные утехи в мужском сортире 08:40На человека упала сосулька: как оказать первую помощь 08:20Невролог дал советы по профилактике деменции 08:00Пугачева и жертвы азарта: звезды спустили в казино целое состояние 06:08Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор 04:15Лягушка, долька лимона и снадобье из пепла: как предохранялись от беременности в древней Руси 02:08"Я люблю моего убийцу": 5 любовных драм о смертельных чувствах 00:01Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта 21:40"Его ресурсы истощаются": раскроенному хирургами Киркорову вынесли вердикт 20:46"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник 20:03На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе 19:40"Разбил мне губу": окровавленная Бузова стала жертвой нападения неизвестного за рубежом 19:20"Я беременна": положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье 19:00"Приходила прокуратура": Блиновская попала под раздачу после проверок разбогатевших блогеров 18:40Продолжил содержать и подружил с новой женой: что стало с детьми Цекало от сестры Брежневой 18:20"Огромные два бидона": потолстевшая Семенович предъявила здоровенную грудь 18:00"Что-то лезет из пятой точки": переплюнувшая Волочкову Бузова опозорилась перед молодым красавцем 17:40"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу 17:20Москвичи тратят на бизнес-класс 22 млн 17:00ФНС массово проверяет арендные квартиры 16:40"Четвертый ребенок": Засветившая животик жена Тарасова объявила о беременности 16:20Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым 16:00"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова 15:40Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД 15:20Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях 15:00"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру 14:40Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо 14:20Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число 14:00"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву 13:40"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот 13:20"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Департамент образования опроверг сообщения о сокрытии сведений об изнасиловании школьника в Новой Москве

28

Изнасилование учащегося одной из школ в Новой Москве произошло дома у одного из детей, сообщили в столичном Департаменте образования и науки.

"Информация о том, что школа скрывала сведения от родителей, не соответствует действительности", – подчеркнули в ведомстве.

В департаменте уточнили, что описываемые СМИ события произошли в выходные дни – 18 или 19 марта.

Классный руководитель узнала о происшествии в понедельник, 20 марта. Она незамедлительно сообщила о случившемся родителям учащихся и администрации образовательного учреждения.

Беседу с ребятами провели психолог и социальный педагог. 21 марта руководство школы организовало встречу с родителями учеников класса. Им дали рекомендации о том, как выстроить диалог с детьми после происшествия.

"В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Школа оказывает все необходимое содействие", – рассказали в департаменте.

23 марта 2023, 14:55

На человека упала сосулька: как оказать первую помощь

На человека упала сосулька: как оказать первую помощь
Единый номер экстренных служб – 112.

"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу

"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу
Страшная история случилась с маленьким Егором из Киргизии.

Подмосковные врачи спасли ногу 65-летнему мужчине с некрозом

Подмосковные врачи спасли ногу 65-летнему мужчине с некрозом
Мужчине грозила ампутация.

В Москве дворник нашел у многоэтажки похожий на гранату предмет

В Москве дворник нашел у многоэтажки похожий на гранату предмет

Справившего нужду на улице жителя Абакана посадили на 8 лет

Справившего нужду на улице жителя Абакана посадили на 8 лет
Семья мужчины в шоке от приговора.

Выбор читателей

22/03СрдВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым 21/03Втр"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину 21/03ВтрПристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами 21/03Втр"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери 22/03СрдБывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях 22/03Срд"Я беременна": положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье