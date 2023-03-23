Департамент образования опроверг сообщения о сокрытии сведений об изнасиловании школьника в Новой Москве

Изнасилование учащегося одной из школ в Новой Москве произошло дома у одного из детей, сообщили в столичном Департаменте образования и науки.



"Информация о том, что школа скрывала сведения от родителей, не соответствует действительности", – подчеркнули в ведомстве.

В департаменте уточнили, что описываемые СМИ события произошли в выходные дни – 18 или 19 марта.

Классный руководитель узнала о происшествии в понедельник, 20 марта. Она незамедлительно сообщила о случившемся родителям учащихся и администрации образовательного учреждения.

Беседу с ребятами провели психолог и социальный педагог. 21 марта руководство школы организовало встречу с родителями учеников класса. Им дали рекомендации о том, как выстроить диалог с детьми после происшествия.

"В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Школа оказывает все необходимое содействие", – рассказали в департаменте.