Число жертв пожара в гостинице "МКМ" увеличилось

Подробности возгорания.

Число погибших после пожара в отеле возросло до семи. Как сообщает RT, в больнице скончалась женщина.

По данным Пятого канала, пламя очень быстро распространилось на несколько квартир. В ловушке на верхних этажах оказались сразу несколько человек, они выламывали двери и выпрыгивали из окон.



Накануне вечером в Москве на улице Международная случился пожар в гостинице "МКМ". Возгорание случилось на пятом этаже здания, отель занимает четыре этажа, остальные помещения – жилой фонд. Ранее в доме располагалось общежитие, сообщает телеканал "360".