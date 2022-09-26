Вооруженное нападение на школу в Ижевске: главное

Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник, 26 сентября, в Ижевске. Утром во время занятий в местную школу №88 на Пушкинской улице ворвался вооруженный мужчина, который открыл стрельбу по детям и взрослым.
На место ЧП оперативно прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил в социальных сетях, что спецслужбы и скорая также работают в районе школы.
"По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит", - отметил Александр Бречалов.
Жертвами трагедии стали более десяти человек. На данный момент известно минимум о 13 погибших, семеро из которых дети. Еще один ученик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как сообщает портал URA.RU, сам стрелок покончил с собой.
По данным Пятого канала, в результате нападения на школу в Ижевске могли погибнуть два охранника и два учителя. Сообщается, что мужчина с оружием ворвался в один из учебных кабинетов, где устроил беспорядочную стрельбу.
Меж тем, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения на школу. В ведомстве сообщили, что расследованием будет заниматься в центральный аппарат СК РФ. RT со ссылкой на официальное заявление уточняет, что стрелок из Ижевска был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву.
По данным телеграмм-канала BAZA, на обоймах с патронами нападавшего было написано слово "Ненависть". Правоохранителям удалось обнаружить у стрелка большое количество боеприпасов. Преступник не успел использовать в школе в Ижевске весь арсенал.