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Происшествия
Пламя из преисподней: запертые на чердаке малыши сгорели заживо в Подмосковье

Пламя из преисподней: запертые на чердаке малыши сгорели заживо в Подмосковье

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Мать заперла троих малышей на чердаке трехэтажного дома и отправилась восвояси. В ее отсутствие произошел пожар, и дети оказались в западне. Два мальчика и одна девочка сгорели заживо. Они стали жертвами огненной стихии.

Крошек убило мощное пламя, словно из преисподней. Как передает Пятый канал, среди почерневших стен дома были обнаружены обугленные останки детей. Следователи определяют виновных в чудовищном происшествии, возбуждено два уголовных дела. Одно напрямую касается матери, оставившей малышей без присмотра.

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Фото: pixabay.com
Автор: 12 августа 2022, 14:32 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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