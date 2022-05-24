Озлобленная толпа избила школьника под Новосибирском из-за однополой дружбы

Равнодушие к чужим страданиям — это соучастие в их свершении. В Бердске Новосибирской области прохожие не вмешались в конфликт, когда озлобленная толпа колотила 13-летнего мальчика Сережу*. Ровесники и более старшие подростки пинали мальчика, били по лицу и швыряли, пока очевидцы спешили по своим личным делам.
Как передает сайт VSE42.RU, пострадавшему ребенку чудом удалось отправить матери СМС. Возможно, это и позволило ребенку выжить после насильственного нападения. К месту происшествия подъехал его отец, чтобы вызволить школьника из беды. Увы, было слишком поздно — Сережа получил сотрясение мозга, рваные рваны во рту, перелом руки, гематомы и прочие увечья.
Мать мальчика сообщила, что избиение произошло на фоне дружбы Сережи с другим мальчиком. Нападавшим не понравились прически ребят, а также то, что они ходят вместе. Побои начались после грязных оскорблений и обвинений в гомосексуализме.
Печальные инциденты с участием детей в России происходят достаточно часто. Например, недавно сайт URA.RU сообщил, как пьяный свердловчанин сбил девочку на проезжей части и скрылся с места ДТП. А портал RT передал информацию о гибели четырехлетнего ребенка в подмосковном бассейне.
* — имя изменено