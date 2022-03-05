СБУ убила члена украинской делегации на переговорах с Россией – депутат Верховной Рады

Украинские СМИ сообщили об убийстве члена первой киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Якобы это сделали сотрудники Службы безопасности Украины. Информацию подтвердил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, блогер Анатолий Шарий и источники издания Obozrevatel. Официального заявления от властей пока не было.
В своем телеграм-канале Дубинский написал, что Киреева подозревали в государственной измене, якобы он был человеком секретаря СНБО Украины с 2012 по 2014 годы Андрея Клюева. По словам парламентария, неизвестно, каким образом Киреев оказался в составе украинской делегации по переговорам.
Напомним, 28 февраля состоялся первый раунд переговоров представителей России и Украины. Встреча прошла в Гомельской области Белоруссии, где присутствовал Киреев. На втором этапе переговоров, состоявшихся 3 марта в Беловежской пуще, его уже не было.
Кстати, тогда российская и украинская стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, доставки медикаментов и продуктов питания в те места, где происходят наиболее ожесточенные военные действия.