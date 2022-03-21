Подробности авиакатастрофы: что известно о разбившемся в Китае Boeing 737

21 марта на юге страны потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern Airlines, выполняющий перелет из Куньмины в Гуанчжоу. По данным приложения Flightradar24, до прилета в аэропорт назначения самолету оставалось меньше часа.
Изначально сообщалось, что на борту самолета 133 пассажира. Теперь управление авиации КНР подтвердило факт крушения Boeing 737 компании China Eastern, а также уточнило, что на борту находились 132 человека: из них 123 пассажира и 9 членов экипажа. Информации о судьбе этих людей пока нет. В Генконсульстве России в Гуанчжоу сообщили, что данных о россиянах на борту разбившегося авиалайнера на данный момент тоже нет.
Каких-либо подтвержденных данных о причинах авиакатастрофы также пока нет. На место уже выехали сотрудники спецслужб.
Между тем, в Сети уже появились кадры с предполагаемого места крушения. Очевидцы сняли видео, на котором среди гор заметно большое облако дыма. Предположительно, в месте падения самолета начался пожар – это подтверждают и китайские СМИ. Также в соцсетях уже появились кадры с обломками самолета, разбросанные в горно-лесистой местности.