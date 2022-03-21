В Китае разбился пассажирский самолет Boeing 737

На юге Китая произошло ЧП. Уточняется, что разбился Boeing 737 компании China Eastern Airlines.
По информации прессы, самолет выполнял рейс Куньмина-Гуанчжоу. Известно, что на борту находилось 133 человека. Информации о жертвах на данный момент нет.
На юге Китая произошло ЧП. Уточняется, что разбился Boeing 737 компании China Eastern Airlines.
По информации прессы, самолет выполнял рейс Куньмина-Гуанчжоу. Известно, что на борту находилось 133 человека. Информации о жертвах на данный момент нет.
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