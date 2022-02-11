ФСБ разоблачила подпольную сеть торговцев оружием

Федеральная служба безопасности разоблачила сеть подпольных торговцев оружием. Она действовала в 20 регионах России, в том числе в Подмосковье. "Пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыт", – цитирует "Радио 1" сообщение.
Отмечается, что из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Удалось прекратить деятельность 26 подпольных мастерских.