Внук сгоревшего от рака в 36 лет Боба Марли внезапно умер в 31 год

Джозеф Марли, внук культового исполнителя регги Боба Марли умер в минувший вторник. Смерть настигла его в 31 год. Как отмечает телеканал "360", у покойного остались сын и дочь.
Точная причина ухода мужчины не разглашается, но ряд таблоидов связывает его кончину с астмой. О заболевании усопшего напоминает RT.
Примечательно, что ямайский музыкант мирового уровня Боб Марли тоже ушел из жизни рано — в 36. Легендарный артист сгорел от рака. На ноге была меланома, и он отказался ампутировать конечность.