Похищение, горе, уголовка: безутешная мать годами ищет украденного ребенка

Три года назад в жизни Натальи Голубковой из Мытищ произошло несчастье – на улице на нее напали и похитили ребенка. С тех пор безутешная мать ищет пропавшего сына Родиона, а правоохранители вставляют ей палки в колеса.

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