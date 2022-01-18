"Я осталась одна": мать погибшей жены известного футболиста взвыла от горя

27-летняя избранница спортсмена разбилась в аварии на трассе Киев-Одесса. "Мерседес" девушки на большой скорости врезался в другой автомобиль.
Вместе с известием о смерти Виктории Данченко всплыли злые слухи о ней. Поговаривали, что девушка якобы нередко нарушала правила дорожного движения и отвлеклась за рулем на телефон. Отметим, что футболист и его избранница сыграли свадьбу всего полтора года назад.
Пользователи Сети выражают соболезнования близким спортсмена. Потерявший жену футболист пока не высказывался о трагедии. В соцсети своей болью поделилась мать девушки Алла Лычко. Женщина разместила там крик души. "Доченька, как мне жить без тебя?! Я осталась одна...", — написала женщина.
Отметим, что Виктория Данченко в своем инстаграм-аккаунте часто публиковала фото с мужем и посвящала ему трогательные строки. Она не скрывала, что безумно любит супруга.
27-летний Олег Данченко недавно перешел в луганскую "Зарю" на правах аренды. Футболист по-прежнему принадлежат греческому АЕКу. В чемпионате России он играл за "Анжи", "Енисей", "Рубин" и "Уфу".