Слова погибшего в ДТП в Москве блогера стали пророческими: Брат, не надо

Блогер опубликовал свое высказывание в "Инстаграм". Трагедия случилась на Кутузовском проспекте. Саид Губденский обращается к товарищу, сидящему за рулем. В ролике видно, что они с другом нарушают правила дорожного движения.
Блогер говорит, что этого не надо делать. "Подожди, брат, это Кутузовский, не надо", — отмечает блогер. В ролике машина нарушает ПДД, в том числе, в пятистах метрах от места будущего ДТП. Так, она разворачивается через две сплошные. Фолловеры оставили под публикацией свои соболезнования, но отметили, что авария стала итогом поведения и "игр в шашки".
ДТП случилось на Кутузовском проспекте. В аварии столкнулись три авто: Mercedes, Volvo и BMW. Погиб блогер и его пассажир Заур Ибрагимов. Кроме того, известно, что Mercedes, который протаранил Саид Губденский, принадлежит предпринимателю из списка Forbes. Действия медиков по спасению блогера и его товарища тоже попали на камеру.
Ранее В Санкт-Петербурге было зарегистрировано сообщение о ДТП. Уточняется, что на Софийской улице столкнулись несколько машин. Причиной аварии называют разлитую на дороге солярку.