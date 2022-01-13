В центре Москвы в жилом доме обнаружили мину

В центре российской столицы произошел инцидент, данные о котором распространяет пресса. Сообщается, что в жилом многоэтажном доме нашли артиллерийскую мину.
К месту был направлен кинологический расчет. Обстоятельства выясняются, пишет RT.
В центре российской столицы произошел инцидент, данные о котором распространяет пресса. Сообщается, что в жилом многоэтажном доме нашли артиллерийскую мину.
К месту был направлен кинологический расчет. Обстоятельства выясняются, пишет RT.
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