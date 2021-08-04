В подмосковных Мытищах маршрутка сбила мотоциклиста

В Подмосковье произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса и мотоцикла. В Мытищах на перекрестке улиц Семашко и Веры Волошиной водитель не заметил байкера и сбил его.
Как сообщает "Радио 1", после столкновения маршрутка еще 15 метров тащила за собой мотоцикл. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть водителя байка.
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