В Чехии при столкновении пассажирских поездов погибли 2 человека

В Чехии случилось ЧП. Уточняется, что столкнулись пассажирские поезда.
В результате случившегося погибли два человека, еще несколько десятков людей пострадали. Обстоятельства случившегося выясняют экстренные службы, передает RT.
В Чехии случилось ЧП. Уточняется, что столкнулись пассажирские поезда.
В результате случившегося погибли два человека, еще несколько десятков людей пострадали. Обстоятельства случившегося выясняют экстренные службы, передает RT.
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