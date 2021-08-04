В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в здании правительства

На Украине произошел громкий инцидент. Сообщается, что в столице Незалежной мужчина выразил намерение взорвать гранату в здании правительства.
По информации телеканала "360", злоумышленник при это выкрикивал, что готов лишиться свободы на десять лет. На данный момент мужчина задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.
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