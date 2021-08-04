Перелом и синяки: в Москве женщина сильно избила маленькую дочь

Российская пресса распространяет данные о том, что в столице женщина покалечила свою дочь. Об случившемся сообщил отец пострадавшей, который привел ее в медицинское учреждение.

По информации телеканала "360", у девочки диагностированы перелом носа, синяки и прочие травмы. Известно, что по факту случившегося заявления в полицию не поступало.