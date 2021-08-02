В Турции 3 человека погибли в результате ДТП с автобусом

В окрестностях курорта Анталия в Турции произошла трагедия. В телеграм-каналах распространяется информация о том, что перевернулся автобус с пассажирами.
В настоящий момент сообщается о трех погибших. Более десяти человек пострадали. По неподтвержденным данным, в салоне могли находиться российские граждане.
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