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Происшествия

В Турции 3 человека погибли в результате ДТП с автобусом

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В окрестностях курорта Анталия в Турции произошла трагедия. В телеграм-каналах распространяется информация о том, что перевернулся автобус с пассажирами.

В настоящий момент сообщается о трех погибших. Более десяти человек пострадали. По неподтвержденным данным, в салоне могли находиться российские граждане.

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Автор: 2 августа 2021, 19:47 Источник: Baza ✓ Надежный источник

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