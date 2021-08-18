Умерла звезда фильма "Банзай"

Мировое киносообщество скорбит в связи с весомой утратой. Сообщается, что умер культовый французский актер Тьерри Лиагр.
Известно, что артист скончался на 69-ом году жизни. Стоит отметить, что Лиагр прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Пришельцы" и "Банзай".
Популярные темы форума
как удержать мужика?
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Встреча , которая изменила мою жизнь
О чем говорят мужчины
Санкции закончились.
Скандал футболиста Мамаева Павла
Как лечить нервы
что такого в афганистане?