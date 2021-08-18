Прилетевшие из Италии женщины пытались незаконно провезти в Россию дорогие часы

СМИ распространяют данные о том, что две россиянки пытались незаконно провести в Россию часы люксовых брендов. Стоимость драгоценных вещей в совокупности составила десятки миллионов рублей.
По информации издания "Вести Подмосковья", злоумышленницы прилетели из Италии и были задержаны в аэропорту Шереметьево. Существует вероятность того, что по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело.
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