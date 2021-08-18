В Новгородской области задержан еще один участник побега из ИВС в Истре

В Следственном комитете РФ сообщили, что сотрудникам уголовного розыска удалось задержать четвертого участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Его поймали в одном из поселков Новгородской области. Им оказался Александр Бутнару – передает RT.
На свободе остается еще один беглец – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Первых двух участников побега задержали на съемной квартире в Подольске, третий сам сдался полиции.
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