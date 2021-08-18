В Курске обнаружили останки 29 человек

Активисты поискового отряда обнаружили на территории Знаменской рощи в Курсе человеческие останки. На данный момент известно о нахождении костей порядка 29 человек, в том числе и детей.
Как сообщает телеканал 360, они пролежали в земле около 40 лет. Следственный комитет начал доследственную проверку. Необходимо выяснить, каким образом останки попали на территорию Знаменской рощи.
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