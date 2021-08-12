В Турции удалось потушить все лесные пожары

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что в стране удалось ликвидировать все лесные пожары. Всего за две три недели взяты под контроль и потушены 299 очагов возгорания в 54 провинциях.
Напомним, пожары в Турции начались в середине июля с возгораний в лесном массиве Антальи. За время природного катаклизма погибли восемь человек, пострадали – 864.
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