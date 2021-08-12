Полиции сдался третий из пяти участников побега из ИВС в Истре

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полиции сдался еще один участник побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. При этом его имя не раскрывается, однако известно, что это не Александр Мавриди.
Напомним, в ночь с 5 на 6 августа из ИВС сбежали пятеро обвиняемых по уголовным делам. Как сообщают "Вести Подмосковья", двоих удалось задержать в городском округе Подольск.
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