В ДТП на юге Москвы пострадали два человека

На юго-западе Москвы автомобиль въехал в остановку. Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая. В результате ДТП пострадали двое – 61-летняя пенсионерка и ее 16-летняя внучка.
Женщину доставили в больницу на вертолете. Как сообщает "Радио 1", подросток отделался переломом пальцев и ушибами. В полиции заявили, что водитель авто был нетрезв.
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