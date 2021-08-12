У берегов Греции затонуло пассажирское судно

У берегов Греции произошло ЧП. Уточняется, что там затонуло пассажирское судно.
По данным RT, на борту находились более десяти человек. В данный момент проводится операция по спасению людей.
У берегов Греции произошло ЧП. Уточняется, что там затонуло пассажирское судно.
По данным RT, на борту находились более десяти человек. В данный момент проводится операция по спасению людей.
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