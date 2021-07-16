Самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области

Самолет следовал из города Кедрового в Томск. На борту находились 18 человек (15 пассажиров и три члена экипажа). Сразу же после новости об исчезновении прокуратура начала проверку.
К счастью, сотрудникам МЧС удалось найти Ан-28. Он совершил жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. Все находившиеся на борту люди остались живы, они самостоятельно выбрались из самолета и дожидались спасателей, сообщает Общественная служба новостей.
Родственница одной из пассажирок прокомментировала ситуацию. Ксения Солодкина в беседе с RT рассказала, что Дарья Солодкина, находившаяся в Ан-28, жива и здорова. "Сейчас вертолет МЧС уже летит в Томск", – отметила она.
Также о происшествии рассказал брат Романа Ковшарова, также летевшего рейсом Кедровый – Томск. Он заявил, что о случившемся узнал из новостей, но затем связался с родственником, который его успокоил. По словам пассажира Ан-28, все присутствовавшие на борту чувствуют себя нормально. "Пилот вроде бы сломал себе ногу", – рассказал мужчина в беседе с RT.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Новая квартира!
Муж не дарит подарки
Все мужчины изменяют?
Выживет ли Максим?
Смысл жизни
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил