В Мытищах задержали организаторов драки в рейсовом автобусе

Драка случилась в рейсовом автобусе, следовавшем по Осташковскому шоссе в Мытищах. Все началось с того, что мужчина захотел познакомиться с попутчицей, а после отказа начал ее оскорблять. Другой пассажир заступился за девушку, и в результате дело дошло до рукопашной схватки.
Полицейские разыскали и задержали участников потасовки. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", оба мужчины оказались уроженцами Астраханской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
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