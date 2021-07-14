В Мытищах задержали организаторов драки в рейсовом автобусе

Драка случилась в рейсовом автобусе, следовавшем по Осташковскому шоссе в Мытищах. Все началось с того, что мужчина захотел познакомиться с попутчицей, а после отказа начал ее оскорблять. Другой пассажир заступился за девушку, и в результате дело дошло до рукопашной схватки.

Полицейские разыскали и задержали участников потасовки. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", оба мужчины оказались уроженцами Астраханской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).